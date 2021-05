10.05.2021 h 13:12 commenti

Impresa agricola abusiva con serre, baracche e roulotte sequestrata a Tavola, denunciato il titolare

Blitz di Municipale, Asl e carabinieri. Numerose le irregolarità accertate in fatto di rifiuti, sicurezza e condizioni igienico-sanitarie

Ottomila metri quadrati di terreno diviso in una trentina di serre e attrezzato con una tensostruttura per il ricovero di baracche e roulotte adibite ad abitazione. E' quanto hanno trovato e sequestrato ieri, domenica 9 maggio, gli agenti della Municipale intervenuti nella zona di Tavola insieme ai tecnici della Asl e all'Ispettorato del lavoro dei carabinieri. Una vera e propria impresa agricola estesa ben oltre il limite massimo di 100 metri quadrati previsto dal Comune; il titolare, un cinese, è stato denunciato per abusi edilizi, violazioni in tema di sicurezza e per le pessime condizioni igienico-sanitarie. Elevate, intanto, sanzioni per un totale di 500 euro relativamente alle violazioni sulla gestione dei rifiuti e sullo stoccaggio di materiale infiammabile.Gli accertamenti sulle roulotte hanno consentito di appurare che le targhe erano state già radiate dal Pubblico registro automobilistico, mentre all'interno delle baracche sono stati rinvenuti una cucina provvista di tutto il necessario, dal piano cottura alimentato a gpl al frigo alle stoviglie, e un dormitorio. Irregolarità sono state riscontrate sugli impianti elettrici.