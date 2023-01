27.01.2023 h 22:15 commenti

Imprenditrice aggredita da due rapinatori davanti alla propria azienda

È successo a Poggio a Caiano. Sul posto i carabinieri che hanno subito dato il via alle ricerche dei malviventi. La donna ha opposto resistenza ed è rimasta ferita

E' caccia ai due banditi che nella serata di venerdì 27 gennaio hanno aggredito a scopo di rapina una imprenditrice. La donna, di nazionalità cinese, titolare di una pelletteria, è stata sorpresa alle spalle dai due malviventi mentre faceva rientro nella sua ditta, in via dell'artigianato a Poggio a Caiano. Ripetuti i tentativi di resistere all'aggressione e salvare la borsa. L'imprenditrice è infine caduta a terra ed è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno dato il via alle ricerche. Ad entrare in azione, secondo i primi accertamenti, sarebbero stati due nordafricani.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

