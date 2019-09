30.09.2019 h 17:31 commenti

Imprenditori raggirati, rimessa in libertà la commercialista arrestata dalla guardia di finanza

Convalidato l'arresto della professionista finita in manette in flagranza di reato venerdì scorso. Il giudice ha disposto l'interdizione temporanea dalla professione e riconosciuto l'imputazione di tentata truffa pluriaggravata

E' libera la commercialista viareggina di 59 anni arrestata venerdì scorso dalla guardia di finanza mentre riceveva un assegno di 22.500 euro da un imprenditore cinese a fronte di una conciliazione con la Commissione tributaria in realtà mai esistita. L'arresto è stato convalidato ma il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato, Francesco Pallini, ha revocato gli arresti domiciliari e introdotto l'interdizione temporanea dalla professione. Il destino immediato della commercialista, che deve rispondere di tentata truffa pluriaggravata, è stato deciso oggi, lunedì 30 settembre, dopo l'udienza di convalida e una lunga camera di consiglio. L'indagata, difesa dagli avvocati Mauro Cini e Davide Pucci, ha scelto di non replicare l'interrogatorio fiume rilasciato venerdì al sostituto Laura Canovai a cui ha fornito una sua versione dei fatti dopo la querela dell'imprenditore cinese e di una sua connazionale, una commerciante che, credendo di pareggiare i conti con il fisco – così hanno ricostruito gli investigatori – aveva ricevuto dalla professionista la richiesta di un corposo assegno.

La donna ha rischiato di finire in carcere: la richiesta di un trasferimento a Sollicciano è stata avanzata dalla procura in seguito alla violazione della prescrizione di non comunicare con l'esterno. Sembra infatti che la commercialista abbia infranto il divieto inviando almeno un messaggio ad un collega. Il giudice ha respinto l'istanza e ha convalidato l'arresto senza applicare misure cautelari.

Sono state le segnalazioni arrivate alla procura dai presidenti della Commissione tributaria di Prato e di Firenze a far partire l'inchiesta. Segnalazioni precise che facevano riferimento alla falsificazione di documenti con i quali si palesava un ordine a versare soldi per chiudere, tramite conciliazione, i contenziosi (totale 72.500 euro) che l'imprenditore e la commerciante avevano con l'Agenzia delle entrate e per risolvere i quali si erano rivolti, la scorsa estate, alla commercialista. Ordinanze falsificate, è la tesi dell'accusa, allo scopo di ingannare i due clienti e farsi dare le sostanziose somme di denaro che sarebbero servite alla professionista per sistemare pendenze personali. Alla consegna dell'assegno di 22.500 euro – l'appuntamento era nei pressi di viale della Repubblica, venerdì – si è però presentato non solo il cinese ma anche la guardia di finanza e per la donna, già conosciuta perché finita nei guai una quindicina di anni fa per falso e indebita percezione di erogazioni ai danno dello Stato, sono scattate le manette.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus