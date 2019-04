26.04.2019 h 20:37 commenti

Imprenditore tessile picchiato per questioni sentimentali, condannati i suoi aggressori

Il tribunale di Prato ha condannato un sessantatrenne a due anni di reclusione, e due quarantaquattrenni a un anno e sei mesi.

Fu picchiato due volte, il 13 dicembre 2011 e il 2 novembre 2012, e a salvarlo furono i vicini di casa richiamati dalle sue urla disperate. Vittima un imprenditore tessile di 64 anni finito nel mirino per una questione sentimentale. Oggi, venerdì 26 aprile, il processo ai tre aggressori, tutti italiani, accusati di lesioni volontarie gravissime, è arrivato a conclusione. Il tribunale di Prato ha condannato un sessantatrenne a due anni di reclusione, e due quarantaquattrenni a un anno e sei mesi. Solo uno di questi ultimi ha ottenuto dal giudice la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno causato alla vittima che, assistita dall’avvocato Luca Brachi, si è costituita parte civile. L’imprenditore fu aggredito la prima volta da un uomo e la seconda da due. In entrambe le occasioni, fu sorpreso nella rampa del garage della sua abitazione, nella zona di via Baracca. Aggressioni su commissione, secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile ma le indagini preliminari non hanno fornito elementi certi sul mandante ma solo sul movente riconducibile ad una questione sentimentale.

