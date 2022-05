04.05.2022 h 16:21 commenti

Imprenditore condannato per stalking. Era anche finito in carcere per le ripetute violazioni ai divieti

Un anno e 8 mesi di reclusione con il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. Misura già non rispettata più volte in passato fino a portare l'uomo in una cella alla Dogaia

Minacce, pedinamenti e soprattutto uno strettissimo controllo di ogni attività e incontro fatto dalla sua ex. Un imprenditore pratese di 50 anni, accusato di stalking e rinchiuso in carcere da due mesi per aver violato a più riprese i provvedimenti restrittivi a cui era stato sottoposto dopo la denuncia della donna, è stato condannato oggi, mercoledì 4 maggio, a un anno e 8 mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata dal giudice delle udienze preliminari al termine del processo con rito abbreviato. Per lui, difeso dall'avvocato Tiziano Veltri, il pubblico ministero, Laura Canovai, aveva chiesto una condanna più alta. Il giudice ha disposto anche l'immediata scarcerazione sostituendo la misura restrittiva con quella coercitiva del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. Incensurato e con un lavoro in proprio, l'uomo era finito in carcere a causa del suo atteggiamento ostile nei confronti delle misure chieste dalla procura e accordate dal tribunale, misure utili a evitare reiterazioni del reato. L'imprenditore, dopo aver violato il divieto di avvicinamento a cui era stato sottoposto in un primo momento, era stato messo agli arresti domiciliari con il permesso di uscire per lavoro. Un permesso del quale ha approfittato per avvicinare di nuovo la ex con cui ha avuto un'ennesima lite che gli è costata un inasprimento della misura restrittiva, vale a dire il braccialetto elettronico. Anche questo ulteriore provvedimento è stato violato dall'uomo che ha danneggiato il braccialetto con l'intento, evidentemente, di sottrarsi al controllo. Dopo questa ennesima violazione, per lui si sono aperte le porte del carcere. L'ex fidanzata, anche lei pratese sulla cinquantina, si è costituita parte civile.



Prato

