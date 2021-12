17.12.2021 h 12:29 commenti

Imprenditore aggredito e picchiato per essere rapinato del Rolex: in manette due banditi

I carabinieri sono riusciti a bloccare due giovani pregiudicati mentre scappavano dopo il colpo fallito. La vittima è stata poi portata in ospedale e medicata con un mese di prognosi

Due rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri intorno alla mezzanotte di ieri 16 dicembre. I due avevano appena aggredito un imprenditore cinese che stava rincasando, cercando di portargli via il Rolex dal polso. L'uomo è stato picchiato selvaggiamente ma è riuscito a resistere facendo fallire il colpo, nonostante i banditi abbiano spruzzato anche uno spray urticante. E nel giro di poco una pattuglia in borghese del Nucleo Investigativo ha bloccato i malviventi che stavano scappando lungo la declassata. In manette sono finiti due giovani pregiudicati, un albanese e un italiano di origini campane, rispettivamente di 25 e 29 anni. L'imprenditore, aggredito all'esterno della sua casa alle Fontanelle, è stato poi portato in ospedale e giudicato guaribile in 30 giorni per la lussazione di una spalla e traumi vari sul volto.

Gli investigatori non escludono che l’imprenditore fosse stato pedinato già nei giorni scorsi per studiarne le abitudini. I carabinieri, intervenuti con un'auto “civetta”, hanno sequestrato il veicolo utilizzato dai malviventi, nonché la somma contante di 4.000 euro, trovata in loro possesso.

Gli arrestati sono stati portati in carcere a disposizione del pm di turno Lorenzo Boscagli, che ha assunto la direzione delle indagini.