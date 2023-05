09.05.2023 h 13:49 commenti

Importuna una donna sul treno e cerca di sfilare la pistola a un agente, arrestato

Il giovane "vanta" un ricco curriculum di divieti di dimora e ha anche un ordine di espulsione. Durante le fasi di arresto ha gridato "Allah Akbar"

Ha importunato una donna sul treno, ha cercato di rubare la pistola d'ordinanza a uno dei poliziotti intervenuti e una volta messo in sicurezza ha pronunciato alcune frasi in arabo tra cui "Allah Akbar". Protagonista della sequenza andata in scena ieri sera, 8 maggio prima sul treno Firenze-Pistoia e poi alla Stazione centrale di Prato, un 18enne di origine marocchina, pregiudicato, senza fissa dimora con a carico alcuni provvedimenti di divieto di dimora in alcune città italiane e di espulsione emesso dal Prefetto di Milano. I poliziotti delle Volanti della questura di Prato lo hanno arrestato per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La chiamata alla centrale è arrivata alle 22 dai colleghi della Polfer per segnalare la presenza del giovane, intento a infastidire una passeggera con un comportamento a tratti anche violento che ha costretto gli altri presenti a intervenire. Gli agenti della Polfer sono quindi saliti a bordo alla stazione di Calenzano Pratignone per tenere sotto controllo il diciottenne e consegnarlo poi ai colleghi di Prato una volta giunti alla Stazione centrale. Operazione che è avvenuto con difficoltà perché il ragazzo ha tentato di scappare e di impossessarsi della pistola di uno degli agenti impegnati nella colluttazione.



