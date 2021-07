17.07.2021 h 16:00 commenti

Importante azienda pratese assume ma solo persone con il green pass, la provocazione di un imprenditore pratese

Lorenzo Guazzini, amministratore unico dell’azienda che produce abbigliamento Montezemolo, spiega perché ritiene il green pass un requisito importante. L’annuncio, che vuole essere una provocazione, su Facebook

Sei in possesso di green pass? Bene, perché c’è una buona notizia che arriva dall’azienda che produce e distribuisce abbigliamento Montezemolo: assunzione di personale... vaccinato. Lorenzo Guazzini, amministratore unico della società, giovane imprenditore pratese con un passato ai vertici di Confindustria, sta cercando nuovi dipendenti da impiegare nell’ufficio stile e nel reparto della logistica. La sua è chiaramente una provocazione. “Nella mia azienda - si legge sulla sua pagina Facebook (il post è stato poi rimosso) - dobbiamo assumere 3/4 persone. Prenderò in considerazione chi si presenta con il green pass”. Provocazione chiara. Chiara la posizione dell’imprenditore riguardo il tanto discusso green pass che potrebbe presto diventare il lasciapassare per frequentare liberamente bar, ristoranti, centri commerciali, discoteche, palestre. Certo, serviranno altri requisiti per entrare nello staff di Guazzini, quei requisiti che ogni imprenditore giustamente pretende come serietà, buona volontà, impegno. Dice l’imprenditore: “Vado più d’accordo con chi si vaccina”. Una provocazione, forte quanto si vuole, ma una provocazione. Che però fa dibattito. “Ho voluto lanciare un messaggio che è una riflessione sull’attualità del green pass - spiega Lorenzo Guazzini - è chiaro che io non sono sopra la legge e che valuterò chiunque si presenterà al colloquio per il posto di lavoro. Ci è stata data la possibilità di scegliere se vaccinarsi oppure no e rispetto la decisione che ognuno ha preso. Ho molti dipendenti e, tra questi, sono tanti quelli che hanno un contatto diretto con il pubblico. Personalmente ritengo che sottoporsi al vaccino, per chi lavora al pubblico, dovrebbe essere un dovere. Poter finalmente accogliere i clienti in negozio dopo il lungo periodo di restrizioni - ancora Guazzini - è un piacere che credo sia giusto accompagnare con la tutela della salute. Aggiungo, tutela della salute di tutti. È il mio punto di vista e la mia è stata una provocazione”. nt

