18.08.2021 h 13:55 commenti

Impiegava tutti lavoratori a nero, chiuso ristorante a Schignano

Lo hanno scoperto i carabinieri durante un controllo interforze nei giorni precedenti a Ferragosto. Riscontrate irregolarità anche nell'applicazione della normativa antiCovid e nell'autorizzazione alla somministrazione di cibi e di bevande

Cinque lavoratori a nero su cinque. Non succede in un ristorante a conduzione cinese ma bensì in un'attività gestita da italiani. Il ristorante, in particolare, si trova a Schignano nel comune di Vaiano.

La scoperta della totale irregolarità sotto il profilo dell'impiego della manodopera è stata fatta nei giorni precedenti a Ferragosto dai carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, del personale della Itl e dell'Inps di Prato. Presente anche la polizia municipale. I carabinieri non hanno reso noto il nome del locale.

La titolare, una donna di 63 anni, impiegava cinque persone su cinque a nero. Si tratta di quattro italiani e di una ragazza albanese. Oltre alle sanzioni amministrative è quindi scattata la sospensione dell'attività che potrà essere revocata solo regolarizzando le varie posizioni contestate.

Altre irregolarità sono state riscontrate nell'applicazione delle misure antiCovid e nell'autorizzazione alla somministrazione di cibo e bevande.