Impianto di Gida, confronto pubblico fra il sindaco e il Comitato Difendiamo la nostra salute

L'appuntamento è per il 16 giugno alla parrocchia delle Fontanelle per discutere della collocazione dell' inceneritore e del biodigestore alla luce del nuovo piano operativo. Il Comitato: "Non ripetiamo l'errore fatto 20 anni fa"

Il comitato Difendiamo la nostra salute Prato Sud, cambia strategia: la lotta contro l’inceneritore e il biodigestore ora si gioca all’interno del nuovo piano operativo. Lo spostamento di rotta nasce dalla sentenza del Tar del Lazio sull’inceneritore di Casa Passerini e sulla scelta del governatore Enrico Rossi di lavorare su un nuovo piano per i rifiuti.

“In occasione del processo partecipativo del piano operativo – spiega Francesco Bellini presidente del Comitato - abbiamo espresso chiaramente la nostra posizione: le Fontanelle sono a tutti gli effetti una zona residenziale e quindi, dovendo disegnare il nuovo piano urbanistico, non si può sbagliare ancora una volta, come 20 anni fa quando sono stati costruiti gli impianti di Gida”.

Dall’altra parte però, il Comitato tende la mano all’amministrazione invitando il sindaco Matteo Biffoni ad un incontro pubblico, organizzato in collaborazione con le mamme delle Fontanelle, per il 16 giugno alle 19,30 nei locali della parrocchia S.Rita. “E’ la prima volta che accetta di venire – continua il presidente - è un segnale importante ci aspettiamo da lui chiarimenti, proporremo anche un tavolo di lavoro. La gestione dell’inceneritore non riguarda solo noi, ma tutta la città”.

Tra le possibili collocazioni il Comitato sta pensando all’area industriale. “Non siamo noi i tecnici – conclude il presidente – ma seguiamo il buon senso”.

Altra richiesta, questa volta a Gida per la chiusura delle vasche dell’impianto di depurazione: “Arpat un anno fa ha stabilito che l’odore pestilenziale che si spande nella zona arriva proprio da li e pertanto bisognava chiuderle: ad oggi nessuno è intervenuto”.



