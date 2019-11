05.11.2019 h 11:10 commenti

Impianto antincendio ko, chiusa oggi e domani la biblioteca Lazzerini

L'improvviso guasto ha spinto la direzione a sospendere l'attività per la sicurezza degli utenti e del personale

Per un improvviso guasto al sistema di allarme antincendio e quindi per urgenti e improrogabili interventi di sicurezza a tutela dell'utenza e dei lavoratori, la direzione della Biblioteca Lazzerini, in accordo con il responsabile del servizio protezione e prevenzione, ha disposto la chiusura al pubblico della biblioteca comunale Lazzerini oggi, martedì 5 novembre e domani mercoledì 6 novembre.

Edizioni locali collegate: Prato

