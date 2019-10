29.10.2019 h 12:20 commenti

Impianti sportivi, il centrodestra accusa: "Abusi edilizi non sanati al campo Fantaccini di Iolo"

I consiglieri di opposizione paventano favoritismi da parte del Comune che ha anche abbassato il canone di affitto alla società calcistica. Chiesta l'istituzione di una speciale commissione sulle problematiche emerse a livello sportivo

Ancora nell’occhio del ciclone la gestione degli impianti sportivi a Prato, questa volta è il campo di calcio di Iolo Fantaccini su cui, secondo i consiglieri comunali di centrodestra, gravano tre abusi edilizi non sanati e il sospetto che il ristorante/bar sia privo della licenza sanitaria.

La denuncia arriva dal centrodestra compatto che ha chiesto un accesso agli atti per verificare la reale situazione dell’impianto: “Gli abusi edilizi – spiega Claudio Belgiorno capogruppo Fdi – risalgono al 2018, al tempo erano cinque e quello più grave è la realizzazione di un campetto per allenamento abusivo. Gli altri sono la presenza di un container utilizzato come magazzino, una zona pavimentata, una cisterna e una tettoia posizionate senza autorizzazione. Il Comune aveva intimato di sanare la situazione, ma a sabato scorso è stata smontata la tettoia e levata la cisterna. Per il resto non è stato fatto nulla. Inoltre a settembre 2018 l’Asl ha fatto un controllo ed è risultato che il bar non avesse la licenza. Ho chiesto chiarimenti anche su questo fronte”.

Anche Leonardo Soldi presidente della Commissione 6 Controllo e garanzia vuole fare chiarezza: “Preso atto degli abusi edilizi, anche con un sopralluogo – spiega Soldi - e della presenza di incongruenze che mi sento in dovere di approfondire anche per ricostruire iter amministrativo e istituzionale. Per questo convocherò a breve la commissione”.

Un’ulteriore denuncia, sul canone d’affitto, arriva dal consigliere della lista Lega Salvini Premier Mirko Lafranceschina: “La manifestazione d’interesse è stata fatta nel 2016 - dice -, l’assegnazione alla Asd Jolo Calcio risale al 2017, l’ingiunzione a demolire gli abusi edilizi è invece dell’8 aprile 2018, ma quattro giorni dopo c’è una determina del Comune con cui si rimodula al ribasso il canone d’affitto. Qualcosa non torna”.

Ma il centrodestra muove anche un’accusa precisa a livello politico alla maggioranza, in particolare alla lista Sport per Prato “ Il presidente del Jolo calcio – spiega Claudiu Stanasel della Lega - è stato candidato della lista Sport per Prato, quindi vogliamo capire se ci sono stati conflitti d’interesse. Inoltre la lista non si è mai espressa sui vari problemi emersi eppure notiamo un susseguirsi di problematiche legate ai suoi candidati. Chiediamo che l’assessore allo sport faccia chiarezza al più presto”.

In attesa delle spiegazione di Luca Vannucci il centrodestra chiede l’istituzione di una commissione speciale sulla sport



