08.03.2019 h 15:13 commenti

Impianti sportivi a Paperino, a maggio il bando di gara: il primo lotto pronto in 18 mesi

Tre campi da calcio (due in sintetico) con spogliatoi e club house, uno per il beach volley e nuovi magazzini. Il progetto illustrato dal sindaco ad una affollata assemblea

Sarà fatto a maggio il bando di gara per gli impianti sportivi di Paperino, un progetto da 600mila euro, che sarà diviso in due lotti. Sono previsti tre campi da gioco: un centrale a 11 con illuminazione a norma per le partite notturne e due campi sintetici a 9 e a 7, dotati tutti di una tribuna. Gli spogliatoi sono tre, ma di una grandezza sufficiente ad essere ciascuno diviso in due. Sorgeranno anche una club house da circa 60 posti, un campo da beach volley e nuovi magazzini mentre i parcheggi saranno circa il doppio di quelli dell’impianto attuale, che verrà spostata da via Baciacavallo. I tempi di realizzazione del primo lotto sono stimati in diciotto mesi. Più brevi quelli previsti per il secondo lotto.Mercoledì sera il progetto è stato illustrato durante un incontro organizzato dal Paperino San Giorgio al circolo della frazione. Un centinaio i presenti che hanno ascoltato il sindaco di Prato Matteo Biffoni, l'assessore allo Sport Simone Faggi e quello al Bilancio Monia Faltoni.“L’impianto a Paperino era previsto già da tempo -ha dichiarato il sindaco Matteo Biffoni-. Noi abbiamo fatto un investimento, abbiamo espropriato un terreno per fare un nuovo campo da calcio nel cuore del paese proprio accanto alla scuola, a servizio della comunità e di una società che negli ultimi anni è cresciuta molto“.“Un risultato storico di un lavoro iniziato nel 2011 -ha affermato il presidente del paperino San Giorgio Sauro Pratesi- . Noi dirigenti volevamo fortemente spostarci al centro del paese per rendere più agevole alle famiglie l’arrivo al campo e avevamo la necessità di avere una struttura più adeguata alle nostre nuove esigenze”. “Abbiamo finalmente la certezza - ha affermato il direttore sportivo Antonio Nelson Facchi - che il calcio di Paperino e di San Giorgio si farà accanto ad una scuola elementare e in mezzo alle nostre frazioni. Sapete tutti quanto per noi la relazione tra la parola “scuola” e la parola “calcio” sia indissolubile”.