Impianta nella sua abitazione una serra per coltivare marijuana: in manette un 42enne

La scoperta ieri sera durante una perquisizione effettuata dai carabinieri di Iolo. Sequestrati 100 grammi di sostanza stupefacente oltre a 1,5 kg di piante

Un 42enne di origini napoletane e residente a Prato aveva installato nella sua abitazione una serra attrezzata di tutto punto con piante di marijuana, semi, lampade e ventilatori, oltre al materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Iolo nella serata di ieri 12 marzo.

L’intervento dei militari è scattato a conclusione di un indagine mirata che ha portato alla perquisizione della casa dove, nella piccola serra, sono stati trovati numerosi rami di pianta di marijuana con infiorescenze per un peso complessivo di circa 1,5 Kg, 18 dosi della medesima sostanza del peso complessivo di circa 100 grammi, materiale per l’allestimento di una serra domestica e per il confezionamento delle dosi, nonché la somma di denaro contante di oltre € 600, ritenuta provento dell’attività di spaccio.



