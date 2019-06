13.06.2019 h 08:42 commenti

Impennata di costi per il nuovo palazzetto del polo di San Paolo, che cambia anche posizione

La superpalestra verrà realizzata a ridosso del Marconi e non più sul lato di via Dossetti. Saranno necessari quasi un milione e mezzo di euro in più, garantiti dalla Provincia. Il progetto prevede l'utilizzo non solo per le scuole ma anche per le società di pallamano, pallacanestro, pallavolo e ginnastica

Lievita di un milione e mezzo di euro e cambia collocazione il progetto della super palestra del polo scolastico di San Paolo. Sarà realizzata più in prossimità dell'istituto Marconi anziché alla scuola media Buricchi, e sarà adatta anche alle competizioni di massima serie delle varie discipline sportive che potrà ospitare tra cui l'atletica. La doppia novità è emersa con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte della Giunta comunale uscente, frutto di un nuovo accordo con la Provincia che ha richiesto le modifiche sostanziali del progetto e che si accollerà la spesa aggiuntiva, pari a un milione e quasi quattrocentocinquantamila euro per un totale di oltre quattro milioni e ottocentomila mila euro. Due milioni sono coperti dal Miur grazie a un bando di finanziamento vinto nel 2017. Tutto nascerebbe dall'esigenza di dare alla scuola Marconi una palestra nelle immediate vicinanze dell'istituto mentre il vecchio progetto era previsto su un terreno comunale dietro la piscina lato via Dossetti. La nuova location è a ovest dell'area pertinenziale del Marconi e ha richiesto altre indagini geologiche in quanto in passato quel terreno è stato oggetto di scavi. Da qui il ritocco verso l'alto dei costi e anche lo slittamento dei tempi di apertura del cantiere. Parlare di palestra è riduttivo. Si tratta in realtà di un palazzetto dello sport composto da due palestre, unite centralmente dai servizi e dagli spogliatoi: la prima, più grande per pallamano, pallacanestro e pallavolo; la seconda polifunzionale adatta anche alla ginnastica. Naturalmente gli stessi spazi saranno usati dalle scuole del polo nell'orario delle lezioni.

