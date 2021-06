23.06.2021 h 12:43 commenti

Impastatrice-betoniera rubata in un cantiere e "parcheggiata" in un altro: denunciati i ladri

Il furto era avvenuto la notte scorsa a Montemurlo e i carabinieri sono riusciti nel giro di 24 ore sia a risalire agli autori sia a recuperare il macchinario prima che fosse fatto sparire

Una impastatrice – betoniera, rubata la notte del 22 giugno in un cantiere aperto nel comune di Montemurlo, è stata ritrovata dai carabinieri “parcheggiata” in un altro cantiere a Prato, dove sarebbe poi svanita fra gli altri equipaggiamenti, trattandosi di un dispositivo molto comune e di ampio utilizzo nel settore. Era stata la titolare dell'azienda che aveva subito il furto a denunciarne la scomparsa. Gli elementi forniti in sede di denuncia insieme con quelli acquisiti durante il sopralluogo hanno consentito ai militari di mettersi sulle tracce degli autori del furto, di rintracciarli e di recuperare la refurtiva. Particolarmente entusiasta la titolare dell’impresa edile che nell’arco di nemmeno 24 ore è rientrata in possesso dell’attrezzatura. Meno felici sono invece apparsi i due cittadini dell’est Europa denunciati per furto aggravato.



Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

