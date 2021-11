04.11.2021 h 08:29 commenti

Impalcatura crolla sulla corsia preferenziale della Lam, vigili del fuoco al lavoro

E' successo stamani in via Caduta del muro di Berlino, preferenziale che corre parallela alla Declassata tra piazzale Nenni e via Viareggio. Sul posto anche la polizia municipale

Il vento ha fatto crollare diversi metri di una impalcatura posta sulla facciata di un immobile in ristrutturazione che si affaccia sulla Declassata, all'altezza dello svincolo di via Braudel. E' successo nella mattina di oggi, giovedì 4 novembre.I pezzi di lamiera hanno invaso via Caduta del muro di Berlino, corsia preferenziale riservata alle Lam che corre parallela al tratto di Declassata compreso tra piazzale Nenni e via Viareggio. Non sono segnalati feriti.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere la parte pericolante dell'impalcatura e liberare la corsia preferenziale, e una pattuglia della Municipale per regolare il traffico che ha subito qualche rallentamento. In corso un sopralluogo per verificare la stabilità del resto del ponteggio.