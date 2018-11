22.11.2018 h 15:06 commenti

Immortalati dalle telecamere mentre abbandonano rifiuti in via Guido Rossa

A Comeana la Municipale ha posizionato delle fototrappole per contrastare il crescente fenomeno dell'abbandono di rifiuti. Identificati due uomini che hanno scaricato materiale edile e cassette di legno

Quando hanno scaricato sacchi di scarti edili e delle cassette di legno, probabilmente, non hanno alzato gli occhi altrimenti avrebbero visto le telecamere puntate su via Guido Rossa a Comeana intente a riprendere la scena. La zona da tempo è controllata per cercare di contrastare l’abbandono selvaggio di rifiuti. A identificare i due cittadini, però, è stato il paziente lavoro degli agenti della municipale che hanno visionato fotogramma per fotogramma per individuare gli scarichi e poi risalire all’ identità dei due.“Questi strumenti, oltre a far rispettare le regole, cercano di rendere dignità alle aree industriali, che comunque sono luoghi di lavoro legale, dove è giusto avere ordine e decoro – ha spiegato-. Continueremo a mantenere alta l’attenzione su questo fenomeno, che colpisce soprattutto le aree industriali e il territorio aperto, stiamo intensificando i controlli e saremo ancora più severi sul fronte della repressione”.