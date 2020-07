10.07.2020 h 15:29 commenti

Immortalati dalle telecamere mentre abbandonano rifiuti all'esterno dell'isola ecologica interrata di piazza Mercatale

La polizia municipale è riuscita ad identificare grazie al sistema di videosorveglianza i due uomini che adesso sono stati multati

Grazie ad un importante lavoro di accertamento e alle telecamere del sistema di videosorveglianza sono stati individuati nei giorni scorsi due uomini, uno italiano e uno di origine straniera, autori dell'abbandono di rifiuti domestici all'esterno dell'isola ecologica interrata di piazza Mercatale.

Ai due uomini è stata fatta una multa di 166,66 euro per la violazione del regolamento comunale che prevede l’obbligo di conferire il rifiuto all’interno degli appositi contenitori.

"Questo tipo di attività di accertamento con la tempestiva notifica al trasgressore - dice l'assessore alla Polizia municipale Flora Leoni - deve essere un segnale forte per far capire che chiunque compia un gesto così incivile può essere tracciato, prima o dopo, e quindi multato. Il corretto conferimento dei rifiuti è un segno di educazione civica e di rispetto nei confronti della comunità".



