03.06.2019 h 14:47 commenti

Immondizia all'angolo della strada, ancora segnalazioni al Macrolotto Zero

I due punti quotidianamente occupati da immondizia si trovano all'angolo tra via Chiti e via Puccini e tra via Rota e via Pistoiese

Ormai l'angolo tra via Chiti e via Puccini e quello tra via Rota e via Pistoiese al Macrolotto Zero, sono diventati vere e proprie discariche. Ogni giorno riceviamo segnalazioni sull'abbandono di rifiuti in questi due punti nel cuore del quartiere ad alta presenza cinese. Queste foto sono state scattate stamani, 3 giugno, e documentano uno scenario da brivido che rappresenta anche un reale rischio per la salute pubblica e di chi abita nelle immediate vicinanze.

Come risolvere il problema è la sfida da vincere, perchè per assurdo il ritiro dell'immondizia da parte di Alia se da una parte fa del bene al decoro urbano dall'altra ha probabilmente alimentato l'idea che lasciare i rifiuti in quei due angoli sia corretto. Cosa questa, che spiegherebbe il perchè ogni giorno il problema si ripresenta puntualmente.



Il Comitato cittadino Macrolotto Zero chiede da tempo l'installazione di telecamere di sicurezza per "pizzicare" chi, abbandonando i rifiuti in strada, non rispetta il porta a porta.

Se l'immagine "non parla" dando indicazioni utili per identificare i colpevoli come ad esempio la targa di un'auto, le telecamere sono semplici deterrenti. La loro presenza potrebbe essere integrata da servizi di controllo specifici che richiedono tempo, è vero, ma che alla lunga potrebbe essere vincente.