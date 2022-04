29.04.2022 h 13:49 commenti

Immobilizzato al collo e rapinato di portafogli e fede nuziale: in manette uno dei banditi

L'aggressione vicino all'ex Ippodromo con la vittima che è stata poi medicata con 15 giorni di prognosi. I rapinatori inseguiti dai carabinieri che sono riusciti a bloccarne uno

Con un complice ha rapinato un uomo portandogli via il portafogli con dentro 2mila euro e la fede nuziale, ma è stato catturato dai carabinieri che lo hanno fermato con l'accusa di rapina e portato alla Dogaia. Provvedimento poi confermato dal Gip.

I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 25 aprile ma solo oggi sono stati resi noti. In manette è finito un 30enne marocchino, clandestino. Lo straniero, insieme ad un complice, ha aggredito un cittadino cinese mentre camminava nei pressi dell'ex Ippodromo. Dopo averlo immobilizzato tenendolo per il collo, i due banditi lo hanno rapinato, lasciandolo a terra dolorante. Il cinese è stato poi soccorso e medicato al pronto soccorso con 15 giorni di prognosi.

Le grida della vittima hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno avvertito il “112”. Sul posto sono così arrivate una pattuglia della Stazione di Iolo, già presente nei paraggi, e una in borghese del Nucleo Investigativo, in servizio nella città proprio per contrastare il fenomeno delle rapine in strada. I militari hanno subito intercettato i due rapinatori che stavano scappando in un campo circostante. Uno dei banditi è stato quindi bloccato poco prima di scavalcare il guard rail della declassata, mentre il complice, anch’egli verosimilmente di origini nordafricane, è riuscito a far perdere le proprie tracce.