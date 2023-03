24.03.2023 h 17:23 commenti

Immigrazione, Prato conferma il primato nazionale di incidenza sulla popolazione

Secondo i dati presentati dall'ufficio immigrazione del Comune rappresentano il 23,5% dei residenti. Nelle scuole gli alunni stranieri raggiungono il 29% , ma in alcuni istituti comprensivi si arriva al 50%. Presentati anche i dati regionali curati dal centro ricerche Idos

Conflitti, Covid e clima e sono le principali cause dell' immigrazione, fenomeno che in Toscana rappresenta l' 11, 5% della popolazione e a Prato raggiunge il 23,5%, nelle scuole raggiunge il 29% con punte del 50% in alcuni istituti comprensivi. Dati del Dossier Statistico sull'Immigrazione realizzato dal Centro Studi Idos presentato nell'incontro "Costruire il futuro" organizzato da Diocesi, Cooperativa Cat e Comune di Prato.

Un quadro che è stato analizzato sotto tre profili, quello economico,sociale con un riferimento al mondo della scuola e della salute mentale.

"Il distretto pratese - ha spiegato il sociologo Massimo Bressan - non è più solo tessile ma anche dell' abbigliamento grazie alla presenza di imprese e lavoratori stranieri. Nel 2022 l'abbigliamento ha sorpassato il tessile anche per quanto riguardo la percentuale di export, cambia quindi lo scenario di riferimento. In quest'ottica bisogna fare una riflessione sul fabbisogno formativo e lavorativo anche nell' ottica che questo settore non ha né una rappresentanza sindacale, né associativa e neppure politica".

Ma l'inclusione e l'integrazione passa soprattutto attraverso la scuola dove, però, l'abbandono da parte degli alunni stranieri è altissimo pari all' 8% rispetto al dato complessivo del 10% (leggermente inferiore a quello nazionale). "L' abbandono scolastico - ha spiegato Mario Battiato dirigente scolastico dell' istituto Gandhi, uno dei pochi ad aver ottenuto i finanziamenti del Pnrr per contrastare questo fenomeno - è legato anche alla mancanza di personale e di fondi, quelli arrivati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sono sufficienti soltanto per un biennio, quindi oltre ad essere un intervento spot è anche una linea priva di una visione strutturale."

L'abbandono scolastico ha varie origini, ma per gli alunni cinesi, secondo Stefano Pollini referente Rete Ri.spo Prato è soprattutto la doppia immigrazione. "I ragazzi di terza generazione - spiega - nascono a Prato restano qui per qualche anno, poi vengono mandati in patria per poi tornare in Italia questo crea un forte scombussolamento soprattutto per quanto riguarda la lingua. Se anche hanno frequentato la materna in Italia e poi ritornano per frequentare le superiori di fatto hanno scordato l'italiano e questa è sicuramente una barriera che chiude all'inclusione e alla socializzazione".

Tesi che è stata confermata anche dai dati dell'Asl Toscana Centro secondi cui il 12%degli utenti di psichiatria sono stranieri, ma i minori rappresentano il 20%.

Secondo i dati dell'Ufficio statistica del Comune di Prato gli immigrati residenti al 31 dicembre 2022 sono 46.901 i cinesi raggiungono quota 29.882 (63,6%) con un incremento annuo di 2mila persone. Le altre cittadinanze presenti sono quella albanese (3.753 residenti - 61 rispetto 2021), rumena (3.160- 60), pakistana (2.368 + 207) marocchina (1.326 - 46) e nigeriana (740- 36) .

Per quanto riguarda il progetto Sai sono state accolte 91 persone nelle 18 strutture provinciali "Provare a costruire il futuro - ha spiegato Simone Mangani assessore all'immigrazione - vuol dire continuare a lavorare con politiche strutturali ,che hanno reso possibile una convivenza sicuramente migliorabile in grado però di attutire l'impatto di chi arriva e di chi vive sul nostro territorio".

