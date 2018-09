25.09.2018 h 17:47 commenti

Immigrazione, i dubbi del vicesindaco Faggi sul decreto Salvini: "Rischia di essere solo uno spot"

Preoccupa soprattutto il ridimensionamento del sistema Sprar. La proposta: "Gli aspetti burocratici dei permessi di soggiorno passino ai Comuni, così si potrebbero liberare poliziotti da impiegare sul territorio, anche per allontanare in maniera effettiva i delinquenti non comunitari"

nt

“Di risolutivo c'è ben poco. Il tema è molto delicato e mi rendo conto che trovare la quadra non è facile in un contesto così complicato ma qui si corre il rischio di banalizzare e ridurre tutto ad un grande spot”. Commenta così il vicesindaco e assessore alle Politiche per la cittadinanza Simone Faggi il decreto immigrazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Un decreto che, come negli annunci della vigilia che ricalcavano quelli della campagna elettorale, scombina quanto è stato fino a ora ma che, secondo Faggi, presenta carenze e lacune non indifferenti. E' un'altra voce critica che si aggiunge al corposo coro che comprende, nelle primissime file, gli enti locali. Il delegato Anci per l'immigrazione e sindaco di Prato Matteo Biffoni ha parlato di un “Governo che ha deciso di andare avanti da solo, di non parlare con i Comuni” e il riferimento è in particolare al ridimensionamento del sistema Sprar che potrà accogliere solo minori non accompagnati e chi ha già ricevuto la protezione internazionale, in favore di un più massiccio ricorso ai Centri di prima accoglienza che “hanno creato malcontento tra la popolazione per l'eccessivo impatto sulle comunità e la mancanza di percorsi di integrazione”.Il ventaglio delle questioni è ampio. Uno dei primi passi necessari, secondo il vicesindaco di Prato, sarebbe ridiscutere la competenza per il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno: attualmente se ne occupano le questure, il suggerimento è trasferire questo pezzo di burocrazia ai Comuni. “Questo consentirebbe a migliaia di agenti di liberarsi dalle scartoffie e andare sul territorio per garantire effettivamente l'allontanamento e l'espulsione dei delinquenti non comunitari. Il problema non è marginale: troppi agenti in ufficio, troppo pochi nelle strade e allora pensiamo noi a rinnovare il permesso alle badanti che accudiscono i nostri anziani e i poliziotti si occupino del resto”, spiega il vicesindaco che è critico anche sull'allungamento della permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione. “Inutile – commenta – se poi i Cie restano quello che sono, cioè scatole vuote”.Altra nota dolente, e non poco, la “precarizzazione” – così la chiama Faggi – del titolo di soggiorno di chi già risiede sul territorio: “Credo che un'azione di pubblica sicurezza non possa essere risolta con scelte come questa”.A preoccupare il vicesindaco è l'effettività dei provvedimenti. Preoccupazione che viene espressa con i numeri: “A fronte delle sbandierate politiche di allontanamento – spiega – il Governo ci mette un milione e mezzo. E' un po' come andare a comprare un'automobile con 15 euro, si va da poche parti”.Tra le altre misure il decreto del ministro Salvini prevede l'abolizione della protezione umanitaria da sostituire con permessi di soggiorno per un anno a chi si è distinto in azioni di particolare valore civile, a chi arriva da Paesi colpiti da gravi calamità, alle vittime di violenze domestiche, dello sfruttamento sul lavoro o di tratta. Prevista la revoca della cittadinanza alle persone che vengono ritenute potenzialmente pericolose per lo Stato e in caso di condanna definitiva per reati riconducibili al terrorismo. La richiesta di asilo, invece, viene sospesa e l'asilo revocato quando la persona viene condannata in primo grado per violenza sessuale, lesioni gravi, rapina, violenza a pubblico ufficiale, mutilazioni sessuali, furto aggravato, traffico di droga e nei casi in cui viene accertata la pericolosità sociale. E ancora: la domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se presentata da chi ha sposato un cittadino o una cittadina italiani.