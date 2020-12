02.12.2020 h 09:50 commenti

Illuminazione pubblica, al via l'intervento per completare la sostituzione con i punti luce al led

Il lavoro è previsto nei primi mesi del nuovo anno. Sotto la lente d'ingrandimento anche la staticità dei pali

Proseguono gli interventi dell'amministrazione comunale di Prato per incrementare l'efficienza della rete di pubblica illuminazione e il risparmio energetico.

Nei primi mesi del nuovo anno infatti prenderanno il via i lavori per completare la sostituzione dei vecchi lampioni con quelli al led. Nel febbraio 2019 è iniziata la prima parte con l'installazione nell'arco dei mesi successivi di quasi 5 mila punti luce al led e il nuovo intervento prevederà la sostituzione degli ulteriori circa 15 mila nell'arco di un anno, un anno e mezzo, così da coprire tutti i punti luce presenti in città.

In contemporanea prenderanno i via anche i lavori, per la prima volta, per il controllo della staticità dei pali della luce presenti sul territorio.

"L'obiettivo dell'amministrazione perseguito fin da subito - affermano il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore alla città Curata Cristina Sanzò - è quello di incrementare l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione per raggiungere la massima efficienza, di rispondere alle esigenze dei cittadini per garantire loro una illuminazione maggiore e più efficace che dia più sicurezza, oltre a conseguire un risparmio di gestione significativo con il contenimento dei consumi energetici, significativo è il risparmio previsto con quasi 4 milioni di kilowatt/ora risparmiati a intervento concluso con la sostituzione totale dei corpi illuminanti. Il prossimo passo sarà verso una pubblica illuminazione smart - concludono - ma questo intervento è già un passo importante che garantisce risparmio e maggiore sicurezza".