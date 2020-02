20.02.2020 h 15:32 commenti

Illegalità e sfruttamento, consiglio comunale straordinario sul tema. Presidio dei Sì Cobas in piazza del Comune

Sabato mattina esperti e amministratori si confronteranno sul tema dell'illegalità diffusa in materia di diritti dei lavoratori e concorrenza. Il sindacato, dopo la marcia del 18 gennaio, torna a chiedere interventi per Panificio Toscano e Superlativa

a.a.

Sabato 22 febbraio si svolgerà il Consiglio comunale straordinario sul “Sistema Prato. Illegalità diffusa in città in materia di diritti dei lavoratori e concorrenza". Una mattinata di dibattito nel salone comunale, mentre in piazza si svolgerà un presidio dei Sì Cobas, recentemente protagonisti della marcia contro lo sfruttamento dello scorso 18 gennaio.Ad aprire la seduta del Consiglio comunale straordinario, alle 9.30, Salvatore Sberna docente della Scuola Normale Superiore di Pisa che presenterà un focus su Prato del Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana realizzato dalla Regione e dalla Scuola Normale. Inoltre prenderanno parte al consiglio il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore regionale alla Sicurezza Vittorio Bugli, il responsabile regionale del Piano Straordinario per il Lavoro Sicuro della Regione Toscana Renzo Berti, il procuratore della Repubblica di Prato Giuseppe Nicolosi, il presidente della Camera di Commercio di Prato Luca Giusti, la direttrice provinciale di Inps Prato Lucia Ferri, il presidente di Rete Imprese Italia Mauro Lassi, il presidente di Palazzo delle Professioni di Prato Alessandro Pieraccini, il presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro Alessandro Bensi, il segretario generale Cgil Prato Lorenzo Pancini in rappresentanza di tutte le sigle sindacali, Enrico Fabbri del Polo Universitario Città di Prato e rappresentanti di Inail e Direzione Territoriale del Lavoro.Intanto il sindacato SiCobas ha annunciato un presidio in piazza del Comune per chiedere ai politici di prendere posizione sulla mancata applicazione del contratto di lavoro per i dipendenti del Panificio Toscano e sulle multe applicate ai lavoratori della Superlativa. “Il sindaco Biffoni – ha spiegato la referente del sindacato– aveva detto che a fare chiarezza sulla questione del Panificio doveva essere l’Ispettorato del lavoro. Ora sono due i verbali che accertano le irregolarità, quindi ci aspettiamo una presa di posizione da parte dei politici. Saremo in piazza con i lavoratori e quindi ci sarà l’occasione per incontrarli visto che nella sala del Consiglio si parla di illegalità nel mondo del lavoro”.Lo scorso luglio il Panificio (leggi ) era stato multato dall’Ispettorato del Lavoro per aver applicato il contratto dell’artigianato in una struttura con produzione industriale, ma anche di non aver inquadrato in modo corretto i dipendenti. “Nel mese di agosto 2019 – spiega Caudiero – sono stati fatti nuovi controlli sul lavoro notturno e i turni di riposo che hanno evidenziato come i lavoratori siano stati impiegati per oltre 8 ore giornalieri senza avere diritto al giorno di recupero. Una sanzione di 10mila euro che si va a sommare a quella di 500 per non aver sanato quanto prescritto dal primo verbale”.Attualmente gli iscritti al sindacato che lavorano al Panificio sono 25 e tutti oggi 20 febbraio hanno proclamato tre ore di sciopero. “Ci stupisce – conclude Caudiero – che i lavoratori della Superlativa sono stati sanzionati ciascuno con 4mila euro, mentre il Panificio per non aver regolarizzato la situazione con 500 euro (2.500 la multa per le irregolarità riscontrate nel primo verbale)".Intanto ai dipendenti della Superlativa è stato pagato il mese di settembre e di ottobre, ma restano da saldare ancora 8 mensilità.