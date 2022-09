14.09.2022 h 15:47 commenti

Illeciti ambientali, la Commissione parlamentare utilizza l'indagine della Municipale di Montemurlo sulle buste di plastica

Condotta nel 2021 con i colleghi di Roma, Napoli e Arpat ha portato alla scoperta di una fabbrica che produceva e distribuiva 10 tonnellate di buste in plastica illegali alla settimana

L'attività d'indagine portata avanti dalla polizia municipale di Montemurlo nel 2021 sulle buste in plastica fuorilegge ( leggi ) entra a far parte della relazione finale sul mercato illegale delle buste di plastica-shopper della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti ambientali.Il comando di via Toscanini coordinato dall' ispettore Stefano Melani, in collaborazione con i colleghi di Roma, Napoli e Arpat, ha lavorato nella zona industriale di Bagnolo a Montemurlo, portando alla scoperta di una fabbrica che produceva e distribuiva 10 tonnellate di buste in plastica illegali alla settimana, per oltre 500 tonnellate l'anno. La Commissione ha avviato un'inchiesta che si è focalizzata sul mercato illecito delle buste non compostabili. Un'attività che si è avvalsa di acquisizioni documentali, audizioni e missioni nonché attivazione di protocolli di intesa con carabinieri, polizia locale, Assobioplastiche.Il lavoro della Commissione parlamentare ha messo in luce che la produzione delle plastiche non a norma spesso avviene negli stessi siti produttivi delle plastiche biodegradabili e compostabili e ciò per occupare una porzione di mercato diversa, generando così un surplus di profitti. Sempre nei documenti della Commissione si legge che "i commercianti acquistano gli shopper da persone che, sistematicamente, si presentano in modo anonimo presso il loro negozio con mezzi propri, divisi per quartiere, senza rilasciare ricevute di pagamento, fatture o altro documento fiscalmente valido anche ai fini della tracciabilità degli shopper. Tutte circostanze, queste, che lasciano supporre l'esistenza di un sistema di persone legate da un vincolo associativo il quale sfocia in un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito per trarne profitto".