23.02.2020

Ilaria Bugetti eletta nella direzione nazionale del Partito Democratico

Importante incarico nazionale per la politica pratese, consigliere regionale. Le sue prime parole dopo la nomina: “Tutto il mio impegno per un Pd attento ai territori e alle esigenze di Prato”

Importante incarico nazionale per la consigliera regionale Ilaria Bugetti che è entrata a far parte della direzione nazionale del Partito Democratico. A designare la politica pratese, che è stata una dei coordinatori della mozione Zingaretti, è stata, tramite votazione, l’assemblea nazionale del partito che si è riunita ieri 22 febbraio a Roma.

"È per me un grande onore e un bel segnale per tutta la provincia di Prato – ha commentato la consigliera Bugetti –. Perciò ringrazio per la fiducia Nicola Zingaretti, Stefano Vaccari, Valerio Fabiani, Alessandra Nardini e i nostri rappresentanti in assemblea nazionale. Mi impegnerò per far crescere il progetto di un Pd rinnovato, attento ai territori e in grado di affrontare con successo le sfide della contemporaneità, portando anche in quella sede le istanze e lo spirito della nostra bella città di Prato e della nostra bella provincia".