22.09.2020 h 11:35 commenti

Ilaria Bugetti unica eletta pratese nel nuovo Consiglio. Ecco come è andata la sfida delle preferenze nelle liste

Nicola Ciolini escluso nonostante le oltre 9mila preferenze: nella ripartizione dei resti il collegio Firenze 1 ha prevalso di un niente su quello di Prato. Nella Lega testa a testa Spada-Bresci che staccano tutti. Gianni Cenni vince nettamente la sfida con Marilena Garnier dentro FdI

Ad oggi Prato ha un solo candidato sicuro nel Consiglio regionale uscito dalle votazione del 20 e 21 settembre: si tratta di Ilaria Bugetti, consigliere uscente, risultata prima nella lista Pd con il record di preferenze. Niente da fare, invece, per l'altro consigliere uscente Nicola Ciolini che, nonostante le oltre 9mila preferenze, non è riuscito a fare il bis, complice la legge elettorale toscana che penalizza i collegi elettorali meno popolati come quello di Prato. Basti pensare che con le sue preferenze Ciolini sarebbe stato eletto in molti dei collegi della Toscana. Il meccanismo di ripartizione dei seggi con i resti ha invece premiato il collegio di Firenze 1, che ha eletto tre consiglieri, a scapito di Prato con una differenza di poche centinaia di voti. Discorso analogo nel centro destra dove né la Lega né Fratelli d'Italia sono riusciti a far scattare il consigliere pratese.

Ma andiamo ora a vedere come è andata la corsa alle preferenze nelle varie liste pratesi, una vera gara nella gara, con risultati anche a sorpresa.

PD - Era la madre di tutte le sfide. Non solo Bugetti contro Ciolini, ma anche le due anime del Pd, quella zingarettiana e quella cosiddetta degli ex renziani. Era annunciato un testa a testa e invece alla fine la vittoria di Ilaria Bugetti è stata netta e mai in discussione: 11.326 preferenze a 9.027. Un numero mostruoso di preferenze: sommati i due dati dà 20.353, in pratica l'accoppiata Bugetti-Ciolini da sola vale poco meno del totale della Lega (22.104) e più di Fratelli d'Italia (17.039). A premiare Bugetti soprattutto la Val di Bisenzio, ma anche in città è stata la ex consigliera a prevalere. Le preferenze degli altri candidati: 3.396 per l'ex sindaco di Poggio Marco Martini, 3.303 per l'ex assessore di Prato Maria Grazia Ciambellotti, 1.602 per l'esponente di Demos Lorenzo Zejnati e 255 per Concetta Manzone.

LEGA - E' il partito che ha perso di più rispetto alle Europee dello scorso anno, scendendo di circa 12 punti percentuali. Il più votato al termine di un avvincente testa a testa è stato l'ex candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada con 3.112 preferenze. Subito dietro la sorpresa Diletta Bresci, capogruppo dell'opposizione a Poggio a Caiano che ha ottenuto 3.003 preferenze. Nettamente staccati il commissario Gabriele Genuino con 1.316 voti, Elena Chiti 998 che ha sorpassato la capogruppo consiliare a Prato Patrizia Ovattoni ferma a 966 preferenze. Solo 518 voti per Emilio Paradiso.

FRATELLI D'ITALIA - E' la lista che ha fatto il balzo in avanti più grosso, triplicando i voti del maggio 2019 alle Europee. Grazie anche alla rivalità tra l'ex coordinatore provinciale Gianni Cenni e l'ex candidata sindaca Marilena Garnier, approdata da poco in FdI. La sfida è stata vinta nettamente da Cenni che ha ottenuto 3.421 preferenze staccando nettamente Garnier che si è fermata a 2.759. Più staccati gli altri candidati con i giovani Giulia Gallo (1.354) e Matteo Mazzanti (1.148) nelle prime posizioni di rincalzo davanti a Elena Ganugi e Alessandro Logli, rispettivamente con 1.114 e 593 preferenze.

GLI ALTRI - Tra i candidati delle altre liste, tutte ben lontane dal far scattare il quorum, sono andati sopra le mille preferenze Chiara Bartalini (Movimento 5 Stelle) con 1.523; Aldo Milone (Forza Italia-Udc) con 1.392 voti personali; Antonio Longo (Italia Viva-+ Europa) con 1.011.