23.09.2020 h 14:43 commenti

Ilaria Bugetti in corsa per un posto nella giunta Giani, ma lei per ora nicchia: "Conta il progetto non i nomi"

Con le sue 11.326 preferenze è stata la seconda donna più votata e qualcuno la vede tra le candidate anche per la vicepresidenza. Intanto già fissato l'incontro con Biffoni: "Ora è il momento dell'unità e di chiudere la campagna elettorale"

Lei non fa una piega e come una sfinge commenta così: "Non è una scelta solo mia. L'ambizione personale sta a 30, il progetto e la condivisione stanno a 70. Non è una questione di nomi o di merce di scambio, bisogna mettersi a un tavolo per condividere strategia e obiettivi".

Chi la conosce bene dice che non è interessata a quel posto. Eppure appare strano che Bugetti possa rifiutare di stare a pieno titolo nella cabina di comando della Toscana. E se lei dicesse di no, sarebbe davvero possibile pensare a una conferma in giunta di Stefano Ciuoffo di fronte a un risultato elettorale non brillante della sua area di riferimento interna al Pd? Dilemmi che saranno sciolti nelle prossime ore e che potrebbero essere oggetto dell'incontro che Bugetti avrà entro domani con il sindaco Matteo Biffoni su sua stessa richiesta. Dovrebbe essere anche l'occasione per fare "pace" dopo una campagna elettorale che li ha visti lontani con il primo cittadino schierato a favore dell'altro candidato, Nicola Ciolini, rimasto fuori dal consiglio nonostante 9.027 a causa di meccanismi della legge elettorale regionale che penalizzano i territori piccoli. Contrapposizione già esistente alle precedenti regionali e comunque anche a livello di correnti politiche. Ciolini che, in caso di ingresso di Ilaria Bugetti in giunta, ritroverebbe il seggio da consigliere come primo dei non eletti.

"Si è vero che buona parte dell'amministrazione comunale di Prato e della dirigenza del partito appoggiavano l'altro candidato. - afferma Bugetti - Cose che succedono. E' il momento di lavorare insieme e di chiudere la competizione elettorale, ciò che non è successo cinque anni fa".

Quest'ultima frase è l'unico sassolino che Bugetti si è tolta dalle scarpe contro quella parte del Pd che fino a oggi gli è stata duramente avversa. Gli altri li lascerà dove sono: "Siamo già abbastanza dilaniati da questa campagna. Ora è il momento di costruire. Purtroppo sono l'unica pratese in Consiglio regionale e questo mi carica di responsabilità enormi che non posso usare in modo sbagliato. Non sarebbe giusto e non sarei io. Basta tifoseria da stadio, recuperiamo bon ton. Rispetto molto le dinamiche all'interno di un grande partito come il nostro ma c'è un'asticela oltre alla quale la competizione interna non può andare. La gente ci chiede unità, basta con le guerre".

Il primo atto per ritrovare compattezza e unità d'intenti sarà a breve un incontro con tutti e sette i sindaci del pratese a cui ne seguirà un altro con le associazioni di categoria: "E' importante fare un patto per dare voce in Regione al territorio. - afferma Bugetti - In questa campagna elettorale in un periodo così difficile le persone mi hanno chiesto risposte a problemi concreti ed è a loro che dobbiamo pensare mettendo in piedi progettualità che possano intercettare le risorse sia toscane che europee".

Intanto si accende un faro per l'anima green del distretto tessile ed è proprio Bugetti a darne notizia: "Mi ha chiamato il sottosegretario allo Sviluppo economico Gianpaolo Manzella per informarmi che in qualità di referente per le piccole e medie imprese, Prato sarà terra di esperimento per l'economia circolare e che è già stato informato il ministero dell'ambiente".

Ieri mattina Nicola Ciolini ha chiamato Bugetti per congratularsi con lei. Una cosa normale tra avversari politici che tra l'altro appartengono allo stesso partito. Ma forse in questo momento storico potrebbe anche essere l'inizio di una nuova stagione politica del centrosinistra pratese.

Ilaria Bugetti è l'unica consigliere regionale di Prato, è la seconda donna più votata in Toscana nonché settima in classifica generale grazie a ben 11.326 preferenze, è zingarettiana e ha un'ampia esperienza amministrativa alle spalle. In sostanza è l'identikit perfetto per occupare la casella che sicuramente spetta a Prato nella nuova giunta Giani. Qualcuno parla addirittura di un posto da vicepresidente.