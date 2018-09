01.09.2018 h 15:35 commenti

Il Volley Prato è già al lavoro: lunedì la presentazione nella sede di Lenzi Automobili

Per gli atleti è iniziata la preparazione con le consuete sedute in esterno a Galceti ed indoor in palestra. In programma un mini ritiro a Castiglione dei Pepoli

Al lavoro dal 27 agosto anche se il via ufficiale è il 3 settembre. Il Volley Prato è già impegnato nella preparazione. Archiviati i successi dell’anno passato e la gioia per la firma di Menchetti con il Club Italia, la società del presidente Giovanni Giuntoli ha iniziato a scaldare i motori da lunedì scorso con le consuete sedute in esterno a Galceti ed indoor in palestra, prima di un secondo weekend di settembre che vedrà lo staff tecnico trasferirsi a Castiglione dei Pepoli per un mini ritiro con atleti di diverse categorie. Un lavoro per adesso soprattutto atletico per smaltire le vacanze che, peraltro, per molti degli atleti delle varie categorie hanno comunque coinciso con tornei e gare di beach.

La vera novità del 2018 è dove invece si terrà Il consueto raduno di atleti e famiglie per celebrare ufficialmente il via della nuova stagione. Non il Keynes, peraltro interdetto all’utilizzo agonistico ormai da troppi anni, ma la sede di uno degli sponsor principali della società. La grande famiglia del Volley Prato si ritroverà infatti lunedì 3 settembre in viale Marconi al Salone Hyundai di Lenzi Automobili.

Insomma, un ritrovo di prestigio e da grande società per un Volley Prato che anche quest’anno punta a successi regionali e nazionali.