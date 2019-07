17.07.2019 h 08:05 commenti

Il Viva ai nastri di partenza con una struttura rinnovata, tutto pronto per la stagione 2019/2020

Eletto il nuovo Consiglio che sarà guidato dal presidente Massimo Becheri. Direttore sportivo Massimo Nuti, gloria della pallavolo negli anni della B1. Pronte le squadre che affronteranno i tornei dalla serie D alla prima squadra under 12

Un Viva nuovo ed ambizioso. La società di pallavolo pratese si presenta al via della stagione 2019-2020 profondamente rinnovata. Un rinnovo passato dalle elezioni del Consiglio che qualche settimana fa hanno portato ad un ricambio importante nell’organigramma societario con le uscite, tra gli altri, dell’ex presidente Alessio Morelli e della vicepresidente Sandra Quercioli.

Oggi il Viva riparte da un nuovo gruppo dirigente (Massimo Becheri presidente, Claudio Saccenti vicepresidente, Daniele Ceccherini e Giandomenico Gianni consiglieri e Massimo Nuti direttore sportivo) e da 120 ragazze pronte a disputare tornei che vanno dalla Serie D della prima squadra all’Under 12.

Il nuovo Viva, che si ritroverà al lavoro il 2 settembre a Iolo, e lo facciamo grazie alle parole del presidente Becheri e del ds Nuti, quest’ultimo già attaccante della Pallavolo Prato negli anni splendenti della B1.

“Vogliamo proseguire il cammino intrapreso negli ultimi anni – dicono all’unisono il presidente Becheri ed il ds Nuti – Puntare sulla crescita delle ragazze più giovani ma nello stesso tempo schierare al via una prima squadra competitiva. L’ambizione è quella di vedere giocare della bella pallavolo con gruppi in gran parte composti da giovani di Prato e provincia”.

Partiamo dalla prima squadra. “La Serie D sarà affidata alle cure di Sandra Cioppi, coadiuvata dal direttore sportivo Massimo Nuti, e sarà un bel mix tra ragazze giovani ed esperte – dice Becheri - Una parte della squadra è composta da ragazze che, pur giovani, l’anno passato hanno già ottenuto la salvezza in categoria. A loro si aggiungono tre giocatrici del gruppo che ha vinto la I Divisione come Gianni, Innocenti e Piccinini che vantano un recente passato anche in Serie C e che quindi ci garantiscono forza ed esperienza in ruoli chiave. A loro abbiamo aggiunto Alessia Rosellini, libero esperto proveniente dal Delfino Pescia. Completano il gruppo Anna Saletti, Margherita Cecchi e Asia Martini e cioè giovani talenti che tornano a giocare a Prato. Secondo noi è una squadra che può puntare tranquillamente ai play off in un torneo che, nello stesso tempo, può aiutare a crescere le più giovani del 2003 e delle annate immediatamente precedenti”.

Riproposto anche un gruppo di I Divisione. “Anche in questo caso il gruppo sarà un mix tra giovani ed esperte. Questa categoria sarà fondamentale soprattutto nel consentire alle ragazze delle nostre Under 16 e 18 di toccare una categoria competitiva e di confrontarsi con avversarie importanti”.

La novità più importante riguarda però forse il cambio di “casa” almeno per quanto riguarda le gare della prima squadra. “La Serie D giocherà le proprie gare casalinghe alla nuova Palestra di Maliseti. E’ un impianto nuovo e molto bello. Mancano ancora le tribune per il pubblico ma la speranza è che qualcosa verrà fatto prima dell’inizio dei campionati. Naturalmente però non abbandoniamo la nostra storica casa che è quella della Sem Benelli di Iolo dove giocheranno i gruppi delle più giovani”.































Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus