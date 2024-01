25.01.2024 h 12:35 commenti

Il Viola Park come modello dell'impatto positivo degli impianti sportivi sul territorio

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini domani a Palazzo Buonamici per partecipare al convegno organizzato dall’Associazione Sport per Prato: parlerà degli effetti positivi portati dalla struttura della Fiorentina realizzata dall'imprenditore pratese Nigro

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini sarà domani, 26 gennaio, a Prato per parlare del modello Viola Park, il centro sportivo realizzato dall'imprenditore pratese Giovanni Nigro, e delle ricadute che gli impianti sportivi possono avere sull'economia di una città. Lo farà nel corso del convegno che si terrà a partire dalle 18 a Palazo Buonamici e che si chiama, significativamente, “Impianti sportivi e crescita della città. Analizzare il presente e progettare il futuro”. Ad organizzarlo l’Associazione Sport per Prato che, oltre a Caini, ha invitato il presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto Roberto Breschi, che farà un focus sugli impianti nuotatori come possibile sviluppo del territorio. Spazio successivamente al vice presidente del Comitato Regionale Toscano Massimo Taiti che incentrerà il proprio intervento sulla riqualificazione degli impianti sportivi. A seguire l’intervento del presidente della Federtennis Toscana Luigi Brunetti, che approfondirà il tema legato agli impianti di tennis e padel. Le conclusioni finali saranno a cura del consigliere per i rapporti con le federazioni Luca Vannucci.

