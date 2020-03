13.03.2020 h 14:28 commenti

Il vicino di casa cinese regala mascherine a tutta la via: succede a Grignano

Sacchetti con mascherine per affrontare l'emergenza coronavirus. L'iniziativa di un imprenditore cinese nella zona di Grignano. Una residente: "Un gesto che in questo momento difficile fa sentire il senso di comunità"

In queste ore i residenti di via Banti e via Tobagi, a Grignano, stanno ricevendo un regalo inaspettato: una confezione di mascherine da indossare per ridurre il rischio di contagio da coronavirus. Un imprenditore cinese che abita in via Tobagi sta distribuendo mascherine porta a porta: suona i campanelli e lancia oltre il 'preziosissimo' sacchettino. Un gesto di solidarietà che vale la pena sottolineare in un momento in cui è praticamente impossibile trovare le mascherine che sono tra le protezioni individuali più consigliate per evitare la trasmissione del coronavirus. “L'imprenditore è il nostro dirimpettaio – dice l'avvocato Ilaria Panerai – sta facendo una cosa apprezzabile che in questo momento fa sentire il senso di comunità”.

L'iniziativa si aggiunge alle altre di solidarietà messe in campo dalla comunità cinese che, attraverso l'associazione Ramunion Rescue che ha finalità di protezione civile, ha donato mascherine, detergenti e altro materiale all'ospedale e ai Comuni per contribuire alla lotta al coronavirus.

Una volta pubblicato l'articolo, in tanti hanno commentato di aver ricevuto analoghi doni da parte dei loro vicini cinesi. E' successo in varie parti della città e il gesto è stato molto apprezzato.



