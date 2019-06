14.06.2019 h 16:26 commenti

Il Vespa club organizza per domenica il primo Raduno nazionale Città di Prato

L'iniziativa si terrà a partire dalle 10.30 con ritrovo in piazza San Francesco. I partecipanti avranno l'occasione di visitare il territorio in sella allo scooter che ha rappresentato un'icona dell'Italia nel mondo

Partenza da piazza San Francesco alle 10,30 per vespisti rombanti. "Abbiamo voluto organizzare questo raduno perché amiamo questo oggetto e la nostra città - spiega il presidente Massimo Favi - la vespa ha rappresentato per molti la libertà. E' stata il simbolo della ripresa di una intera nazione nel secondo dopoguerra. Abbiamo iniziato con l'obiettivo di condividere il nostro sincero amore per la Vespa e poterlo condividere con altri appassionati divertendosi. Per questo il raduno vuole far conoscere, con la Vespa, il nostro territorio tanto bello e come siamo noi rombante".

