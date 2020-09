12.09.2020 h 10:26 commenti

Il vescovo scrive agli studenti pratesi: "Non arrendetevi di fronte agli ostacoli, la scuola è crescita"

Vicina la prima campanella e il ritorno sui banchi dopo il lungo periodo di lezioni a distanza a cui le scuole sono state obbligate dall'emergenza sanitaria. "Non accontentatevi di un buon voto e della promozione: la scuola è un cammino alla scoperta di voi stessi"

Il vescovo Giovanni Nerbini ha scritto una lettera agli studenti pronti a tornare a scuola. Una lettera che vuole essere non soltanto un augurio di un anno scolastico ricco di soddisfazioni e bei voti, ma anche un anno di crescita di nuove scoperte. Di seguito il testo integrale.

"Carissimi ragazze e ragazzi, all’inizio di questo nuovo anno scolastico così particolare perché caratterizzato da grandi difficoltà e incertezze vi ho ricordati nella preghiera con particolare affetto. Non arrendetevi di fronte agli ostacoli che incontrerete sul vostro percorso. Non accontentatevi di un buon voto e della promozione. Mi auguro che a partire dal vostro lavoro quotidiano voi possiate compiere il primo e più importante cammino della vostra vita: la scoperta di voi stessi, del mistero che rappresenta la vostra esistenza, dono unico, originalissimo e irripetibile che Dio vi ha fatto e che in voi ha fatto alla vostra famiglia, alla vostra città ed al mondo intero.

Tanti anni fa venne a salutarmi un ex alunno. Mi ricordò le parole che avevo rivolto a tutta la classe nel giorno del saluto alla fine del ciclo, mi disse che lui aveva cercato di metterle in pratica e così facendo si era trovato bene. Carissimi insegnanti e dirigenti, i nostri ragazzi ci ascoltano e ci guardano soprattutto. Che lo vogliamo o no, per quello che siamo, lasciamo in essi una traccia profonda. Auguro a tutti voi pur in mezzo a problemi di ogni tipo, di poter seminare a piene mani fiducia, passione, stima ed affetto per i vostri ragazzi.

Tutti accompagno con affetto e con la mia preghiera.

Giovanni, vescovo di Prato