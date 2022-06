07.06.2022 h 11:51 commenti

Il vescovo Nerbini parla di etica agli imprenditori di Confesercenti

Successo per il terzo appuntamento del ciclo di incontri promossi dall'associazione di via Pomeria. Il presidente Bonfanti: "Il mondo vive oggi sotto il segno della crisi e della tensione economica, ma l’economia non è il fine ultimo dell’uomo"

Oltre 50 tra imprenditori e professionisti hanno partecipato, ieri sera 6 giugno al terzo appuntamento di Confesercenti Incontra. Ospite della serata è stato il vescovo di Prato monsignor Giovanni Nerbini, che ha tenuto una prolusione su “L’Etica nel fare impresa”. In particolare la serata si è sviluppata sul tema della responsabilità sociale dell’impresa. Soddisfatto dell’andamento della serata il presidente di Confesercenti Prato, Stefano Bonfanti: “Il successo di questo nostro terzo incontro - dice - dimostra che la strada che abbiamo intrapreso con questo format di Confesercenti Incontra è quella giusta e ci obbliga ad organizzare nuovi incontri. È stata una bella ed interessante serata. I temi al centro della riflessione di ieri sera sono temi importanti su i quali noi imprenditori dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Il mondo vive oggi sotto il segno della crisi e della tensione economica, ma l’economia non è il fine ultimo dell’uomo. L’economia anzi è in funzione dell’uomo che in parte l'ha creata come scienza e modo di vita, come pure l’impresa. Quindi ed economia e impresa devono servire l’uomo".

