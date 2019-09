26.09.2019 h 17:18 commenti

Il vescovo Nerbini in Consiglio comunale: "Qui per ascoltare, vi chiedo di avere rispetto gli uni per gli altri"

Il sindaco Biffoni ha accolto il presule con queste parole: "Pronti a lavorare insieme per una comunità coesa, portiamo avanti i patti di prossimità"

Si è aperto con il saluto della città al nuovo vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini, il consiglio comunale di questo pomeriggio 26 settembre. Dopo un incontro tra il vescovo e la Giunta comunale, ad accogliere monsignor Nerbini in Consiglio vi erano il presidente del Consiglio Gabriele Alberti, tutti i gruppi consiliari e la giunta.

Nel suo discorso il vescovo ha citato La Pira e ha ribadito di essere "l'uomo di tutti e per tutti, pronto ad accogliere e ad ascoltare", invitando poi i consiglieri di ogni parte politica a mantenere sempre il massimo rispetto tra loro e per le rispettive opinioni. "Sarebbe bello - ha detto il vescovo - in una stagione nella quale avvengono fatti che sconcertano e inquietano per la loro ferocia e i social possono diventare facilmente una sorta di gogna mediatica per ingenui fruitori, mantenere vivo in tutti noi il rispetto assoluto, oserei dire religioso, per l'altro".

Il sindaco Matteo Biffoni nel suo saluto ha sottolineato il valore dell'incontro tra le due istituzioni, assi portanti, ciascuna nel rispetto delle proprie competenze, per la crescita di una comunità coesa. "A noi, alle nostre rispettive istituzioni spetta il dovere di cercare di dare risposte a una comunità che ci chiede di creare un futuro - le parole di Biffoni -. E al di là di tutto, delle differenti sensibilità politiche, dei toni accesi che possono esserci stati in passato, per tutti coloro che siedono in consiglio è guida e punto di riferimento la necessità di dare risposte ai cittadini. Lei ha esperienza e la Chiesa di Prato ha radici profonde sul territorio, per cui saprà bene quali e quante siano le peculiarità di questa città".

Il sindaco ha poi ricordato l'appello di Papa Francesco: "Riparto anche io dalle parole di papa Francesco a fare patti di prossimità: la capacità di muoversi in maniera univoca nel contribuire a risolvere i temi aperti del'oggi, a dare risposte che la comunità cerca, a tutelare la dignità del lavoro e il rispetto dei lavoratori,a continuare nel percorso di crescita con l'unico obiettivo del bene comune. In questo percorso Le chiedo di tenerci d'occhio, come è sempre accaduto".