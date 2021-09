19.09.2021 h 13:21 commenti

Il vescovo chiede scusa ai parrocchiani della Castellina: "Non vi ho protetto a sufficienza"

Monsignor Nerbini ha anche annunciato che la Diocesi devolverà ai poveri della città la stessa somma di denaro che è stata estorta ai parrocchiani da don Francesco. Chiesa gremita, in molti anche hanno partecipato alla messa dal piazzale

Il vescovo Giovanni Nerbini, durante l'omelia celebrata questa mattina 19 settembre alla parrocchia dell'Annunciazione, ha chiesto scusa ai parrocchiani della Castellina. E lo ha fatto dallo stesso altare dove fino a domenica scorsa ha celebrato don Francesco Spagnesi agli arresti domiciliari per spaccio di droga e truffa.“Credo di aver fatto errori. Di questi sono qui, fra voi, a chiedere scusa. Vi chiedo perdono per non avervi protetto a sufficienza. Il vostro dolore, la vostra indignazione sono la mia sofferenza, il mio dolore, la mia indignazione”. Nerbini ha anche annunciato di devolvere “Ai poveri della nostra città una somma di denaro congrua a riparare quanto estorto con l'inganno a tante persone della Castellina e di altre zone della città”. Nell'omelia, davanti a una chiesa gremita con tanti fedeli che hanno partecipato alla messa anche dal sagrato, il vescovo ha ripercorso il travaglio interiore dal momento in cui ha scoperto della tossicodipendenza di don Francesco.“Ho vissuto un lacerante conflitto tra la cura della pecorella smarrita e quella dell'intero gregge, la comunità parrocchiale ”. Una comunità ferita, infastidita dalla presenza dei cronisti, che però oggi si è stretta intorno al suo vescovo e che sta aspettando la nomina di un nuovo parroco per cercare di tornare alla normalità. Il sacerdote che prenderà il posto di don Spagnesi è già stato individuato e in un primo tempo potrebbe essere affiancato da don Daniele Scaccini, ora vicario generale, ma per tanti anni parroco della Castellina e oggi economo ad interim.Il vescovo nell'omelia ha però anche chiesto ai sacerdoti, ai diaconi e ai laici di segnalare subito situazioni dubbie o sospette. Ma molti dei parrocchiani più vicini a don Spagnesi continuano a ribadire che non si erano accorti di nulla,complice forse il periodo di pandemia che ha bloccato tutte le attività parrocchiali.Pochi gli accenni a don Francesco, all'inizio dell'omelia quando il vescovo ha ricordato come fosse “lontanissimo, quasi in fuga. Distaccato per poi arrivare al dialogo che è cresciuto insieme alle sue difficoltà, che io non riuscivo a spiegarmi fino alla tristissima scoperta della sua dipendenza” e nel passaggio in cui Nerbini si augura che “un giorno con il cuore in mano, possa domandare perdono, non a me ma a voi e sarebbe un grande passo”. Anche lo storico diacono Leonardo Bruni, all'inizio delle celebrazioni ha accolto Nerbini con queste parole: “La parrocchia è ferita e squarciata, siamo venuti ad ascoltare parole di conforto”Al termine della celebrazione, in tanti hanno aspetto nella sacrestia di salutare il vescovo, mentre fuori dalla chiesa, il piazzale pattugliato dalla polizia, un solo episodio di contestazione con un parrocchiano che ha accusato catechisti e i membri del consiglio di essere degli ipocriti.