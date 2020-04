Il vescovo Giovanni Nerbini ha sorpreso i volontari di protezione civile, impegnati anche oggi per ultimare la consegna delle mascherine, con una visita presso la sede. Accompagnato dal sindaco Biffoni, il vescovo ha salutato tutti i volontari ringraziandoli per l'impegno che stanno dimostrando in questo periodo di emergenza mettendosi a disposizione della comunità. "Raccontatelo, soprattutto ai più piccoli per i quali siete un esempio: ricordate loro quanto è importante lavorare per gli altri, per aiutare la comunità", ha detto monsignor Nerbini. Il vescovo ha condiviso con i volontari anche un momento di preghiera.