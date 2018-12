07.12.2018 h 16:50 commenti

Il vescovo emerito Simoni tra i promotori del nuovo partito dei cattolici ma snobba i parlamentari pratesi

Domani la prima riunione a Roma: solo Erica Mazzetti ha ricevuto l'invito. Sorpreso Silli: "Sono l'unico che va alla messa tutti i giorni"

C'è anche il vescovo emerito di Pratotra i promotori del progetto che punta a fondare un nuovo partito dei cattolici attraverso l'impegno dei laici invitati a “tradurre in azione politicamente condotta la propria responsabilità sociale”. L'appuntamento è domani, sabato 8 dicembre, a Città del Vaticano. Dopo la messa di metà mattina e dopo l'Angelus di Papa Francesco, l'incontro organizzato per “scambiare le migliori opinioni – recita l'invito – sugli appuntamenti che interpellano la nostra responsabilità di cristiani chiamati a declinare in politica la grammatica del bene comune”.Lettera firmata, oltre che da monsignor Simoni, anche dal vescovo di Velletri Vincenzo Apicella e da don Gianni Fusco, segretario generale dell’Unione apostolica del clero, l'associazione che starebbe lavorando alla costruzione di un partito cattolico.All'istituto Maria Bambina, domani, è stata invitata, come espressione politica pratese, solo l'onorevoledi Forza Italia. Esclusi gli altri parlamentari pratesi o eletti a Prato:, anche lui forzista,del Pd,di Fratelli d'Italia. Comprensibile lasciare fuori dai giochi La Pietra e Donzelli, un po' meno il mancato invito agli altri due. “Forse sono l'unico che va alla messa tutti i giorni – commenta l'onorevole Silli – dico solo che sono a disposizione ma credo poco in un partito della Chiesa”.Domani sarà più chiaro il progetto e sarà chiara anche la portata. Al momento c'è un nome che gira ed è “Insieme” e una sorta di “programma elettorale” di una trentina di pagine che, tra i diversi temi, tocca anche quello della spesa pubblica compresa la retribuzione dei parlamentari, della morale della politica, di legge elettorale, di sicurezza, famiglia, occupazione, giovani e sviluppo. Un partito fondato ma non ufficialmente diretto dalla Chiesa, un'aggregazione ispirata al Partito popolare di don Sturzo e aperta alle varie anime del mondo cattolico. Non era più successo dalla nascita della Democrazia cristiana.