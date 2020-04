18.04.2020 h 12:53 commenti

Il vescovo emerito Gastone Simoni ricoverato all'ospedale per problemi respiratori, il tampone ha dato esito negativo

Da qualche giorno monsignor Simoni non stava bene e per questo aveva programmato una serie di accertamenti. Il vescovo Nerbini lo ha chiamato al telefono per assicurargli le preghiere e la vicinanza della comunità diocesana

Il vescovo emerito di Prato Gastone Simoni è ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi per seri problemi respiratori. Monsignor Simoni da giorni lamentava una sofferenza a livello polmonare per la quale aveva già programmato una serie di accertamenti. E proprio nel corso di uno di questi accertamenti è stato ricoverato. Simoni si è presentato all'ospedale e i medici, dopo le prime visite, gli hanno prospettato il ricovero immediato. Il vescovo emerito, come prevede la procedura in questo periodo di emergenza coronavirus, è stato sottoposto al tampone che è risultato negativo. Il vescovo Giovanni Nerbini ha parlato al telefono con monsignor Simoni per augurare una pronta ripresa e assicurargli le preghiere e la vicinanza di tutta la comunità diocesana. Il vescovo emerito ha ricambiato la vicinanza a Prato con un saluto e con la sua benedizione.



Edizioni locali collegate: Prato

