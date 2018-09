17.09.2018 h 09:22 commenti

Il vescovo Agostinelli posta su Facebook gli auguri agli studenti pratesi: "Vivete con serenità il tempo della scuola"

Un breve video girato con lo smartphone per rivolgere un pensiero agli studenti e alla studentesse che oggi hanno cominciato il nuovo anno scolastico

Facebook per far arrivare il suo augurio a tutti gli studenti che oggi hanno intrapreso il percorso del nuovo anno scolastico. Il vescovo di Prato, Franco Agostinelli, ha scelto il social per postare un breve video, registrato con il suo smartphone, e rivolgere un pensiero a studenti e studentesse: “Il questo giorno importante, il mio pensiero è per voi. Vi invito a vivere con responsabilità e serenità il tempo della scuola, i veri protagonisti siete voi, non lo dimenticate, senza di voi la scuola non esisterebbe”. Il video è disponibile sulla pagina personale che il vescovo Agostinelli ha aperto su Facebook.



Edizioni locali collegate: Prato

