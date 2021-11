10.11.2021 h 09:53 commenti

Il vento scoperchia la cupola geodetica, dopo tre anni dalla realizzazione tutto da rifare

Da mesi la copertura era lacerata in più punti, ora è stata completamente strappata ed è inutilizzabile. L'amministrazione studia nuove soluzioni più resistenti. La Vita (5 Stelle): "Sprecati i soldi dei cittadini, valutiamo esposto alla Corte dei Conti"

Scoperchiata completamente la cupola geodetica del Serraglio. Il forte vento di questi giorni ha lacerato definitivamente la copertura, che comunque da mesi era già deteriorata in più punti.A dare l'allarme i volontari dell' associazione "Oltre" in servizio alla stazione del Serraglio.“Intanto – ha commentato l'assessore all' urbanistica– mettiamo in sicurezza la struttura levando la copertura. Poi decideremo come effettuare la nuova copertura che comunque sarà più resistente dell'attuale”.Tra le ipotesi quella di utilizzare un tessuto microforato in modo che il vento, la cupola si trova in un punto dove si concentrano forti folate, non penetri e non crei pericolosi mulinelli. L'altra possibilità è realizzare una copertura con lamine speciali oppure una soluzione mista fra le prime due. “Andrà anche deciso insieme al gestore che ha vinto il bando del bar del Serraglio – ha sottolineato Barberis – l'uso che ne vorrà fare”.La cupola realizzata nel 2018 rientra nel progetto del parco Riversibility, è stata pensata per il jumping, con gli appositi cavi e imbracature, e per spettacoli ed eventi.Sulla vicenda interviene, consigliere comunale 5 Stelle: "Continua lo spreco di soldi pubblici in progetti mai partiti da parte della giunta Pd - dice -. Possibile che gli uffici tecnici, all'atto della progettazione, non abbiano considerato il fatto che a Prato il vento forte è un evento meteo frequente? Troppi errori e tanta superficialità che pagano sempre i cittadini, mentre i dirigenti dei servizi continuano a percepire premi di risultato per l'ottimo lavoro svolto. Valuteremo per questo episodio un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale: è ora di smetterla di giocare con i soldi delle tasse dei cittadini"."Pochi mesi fa ho presentato un’interrogazione circa la fantomatica cupola geodetica - afferma invece, capogruppo Lega -. È venuto fuori che, al netto di funzioni fantasiose e mai attuate, è costata decine di migliaia di euro e altri soldi costerà per il ripristino a seguito dei danni dovuti al vento di questi giorni e per la sua manutenzione. L’ennesimo fallimento di questa amministrazione, soldi pubblici gettati letteralmente al vento per qualcosa che non è mai servita, né servirà mai alla città. Barberis nella sua risposta disse che è una struttura che aspira a diventare un simbolo di questa amministrazione. In questo ha perfettamente ragione: pretenziosa, ingombrante, inutile, costosa".