28.02.2023 h 12:51 commenti

Il vento forte danneggia la statua del Datini: scheggiate le pagine del libro

Ieri sera, poco dopo le 23, si sono staccati alcuni frammenti che, per fortuna, non hanno ferito nessuno dei passanti. I pezzi sono stati recuperati e consegnati all'ufficio patrimonio

Il forte vento di questi giorni non risparmia neppure le opere d'arte: ieri sera 27 febbraio poco dopo le 23 una raffica ha rotto le pagine interne del libro della statua di Marco Datini in piazza del Comune.Ad accorgersene la centrale della Municipale che dalle telecamere ha visto staccarsi alcuni pezzi che, per fortuna, sono cascati sui gradini del monumento senza ferire nessuno dei passanti. Immediatamente i frammenti sono stati raccolti e poi portati all'ufficio patrimonio in attesa del restauro.