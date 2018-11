03.11.2018 h 12:20 commenti

Il Veneto flagellato dal maltempo, volontari pratesi al lavoro tra gli sfollati: "Distruzione impressionante"

Squadre della Vab partite per le zone colpite dall'eccezionale ondata di maltempo. Volontari impegnati a Taibon Agordino e a Falcade, nel bellunese. Tralicci dell'elettricità piegati in due dal vento, alberi abbattuti, case danneggiate, strade impraticabili: il difficile ritorno alla normalità

Non mancano i pratesi tra le centinaia di persone arrivate da tutta Italia nelle zone del Veneto devastate dal maltempo degli ultimi giorni. Una squadra della Vab è partita mercoledì 31 ottobre e ha fatto rientro oggi, sabato 3 novembre, mentre un'altra si è unita alla colonna mobile della Regione Toscana partita ieri pomeriggio e arrivata in piena notte a Ponte nelle Alpi. “Il paesaggio delle Dolomiti è completamente cambiato – il racconto di uno dei volontari pratesi tra i primi a partire – ho visto una distruzione impressionante, boschi rasi al suolo, smottamenti continui. Una situazione davvero drammatica”. La prima squadra della Vab ha fatto base a Taibon Agordino, nel bellunese, mentre quella che si è messa in viaggio ieri è attualmente impegnata a Falcade, al confine con il Trentino.Un veicolo per il trasporto dei gruppi elettrogeni a supporto di Enel, minipale e pinze pensili per la movimentazione dell'enorme quantità di legname che ha bloccato le strade sono i mezzi che la Vab di Prato ha messo a disposizione degli interventi nelle aree che da giorni stanno facendo i conti con le conseguenze dell'eccezionale ondata di maltempo. La protezione civile toscana è stata destinata a Vallada Agordina, Cencenighe, Alleghe, Rocca Pietore e Falcada. C'è bisogno di tutto per aiutare le tante famiglie sfollate a ritornare alla normalità. Una sessantina, tra motoseghisti, tagliatori di piante e addetti alle pulizie delle strade, i toscani che stanno operando nei centri della provincia di Belluno. “Un disastro anche per i collegamenti telefonici e per l'elettricità – ha spiegato il volontario pratese della Vab – i tralicci della media e dell'alta tensione sono stati piegati in due dal vento. Molte zone sono rimaste per giorni interi senza corrente e isolate. Tante le case danneggiate”.