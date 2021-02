12.02.2021 h 15:22 commenti

Il Vast Lab del Pin progetterà il primo Centro di competenza per la conservazione del patrimonio culturale

Un progetto europeo realizzato in collaborazione con 19 partners per creare un "Google del patrimonio artistico" europeo. Ci lavoreranno per tre anni dieci ricercatori

Il Vast Lab del Pin progetterà il primo centro di competenza per la conservazione del patrimonio culturale (4CH): la tecnologia digitale sarà utilizzata per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale.

Un progetto europeo realizzato in collaborazione con 19 parteners che durerà tre anni, coinvolgerà dieci ricercatori per un valore complessivo di quasi 3 milioni di euro. L’obiettivo è di creare un Google del patrimonio artistico europeo digitalizzato. Tutte le conoscenze saranno organizzate in un sistema informativo che permetterà di trovare tutte le informazioni rapidamente. Oltre alla descrizione del bene, saranno riportati lo stato conservativo, la storia e la sua collocazione. Una banca dati a disposizione dei musei, degli studiosi di storia dell’arte e di tutto il mondo legato ai beni culturali. In particolare, l’attività di 4CH si articolerà in tre ambiti di lavoro principali: la modellazione digitale in 3D dei monumenti e dei siti, come strumento di documentazione, per l’integrazione delle informazioni sui monumenti; gli strumenti semantici, per archiviare la documentazione attraverso metadati inseriti in modelli semantici progettati per classificare e rendere reperibili i dati a posteriori; le analisi scientifiche, come supporto alla conservazione e al restauro.

“Questo nuovo progetto- spiega Franco Niccolucci, responsabile scientifico del laboratorio - ha grande valore perché stabilirà un centro nazionale ed europeo in grado di sviluppare tecnologie avanzate, e allo stesso tempo fornire un supporto di competenza a operatori, enti e istituzioni del settore”.

Un altro aspetto molto importante riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale. 4CH prevede infatti di integrare anche tutte le informazioni utili alla comunicazione e all’interazione con il pubblico, le “storie” da raccontare digitalmente, un elemento importantissimo per le sue ricadute sociali ed economiche in termini di turismo culturale e di sviluppo di opportunità di lavoro nel settore delle industrie creative.

“Il progetto rappresenta l’inizio di un percorso di implementazione della conoscenza che vede il Pin come riferimento sul piano dell’economia della cultura e dei settori economici che vi sono interconnessi. Molti dei nostri laboratori – ha dichiarato Daniela Toccafondi, presidente del Pin – sono coinvolti nella sfida della digitalizzazione dei saperi e dei processi della produzione. Il progetto del Vast-Lab ne è la testimonianza concreta; coinvolge temi e argomenti che rappresentano la nostra stessa identità, il patrimonio artistico e culturale, sul quale ci sono potenzialità inimmaginabili di sviluppo e grandi attese fra i giovani per nuove figure professionali. Abbiamo già avviato contatti con la Regione Toscana per stabilire una collaborazione, particolarmente significativa in una realtà come quella toscana, così ricca di tesori da conservare, salvaguardare e valorizzare”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus