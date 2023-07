20.07.2023 h 08:08 commenti

Il vademecum di Enpa per proteggere gli animali domestici dal caldo

Regole e consigli per tenere al riparo gli amici a quattrozampe dalle conseguenze del caldo torrido e dell'afa

Il caldo torrido è un problema anche per gli animali che certamente hanno meno possibilità di difendersi dalle conseguenze provocate da temperature molto alte e afa. L'Enpa ha diramato un vademecum con regole e consigli utili per garantire un'estate in sicurezza agli amici a quattrozampe. Sono cinque i rischi da non sottovalutare: colpo di calore, scottature, forasacchi, punture di insetto e contatto con sale e sabbia.

Colpo di calore. Un rischio soprattutto per le razze brachicefale, vale a dire quelle con testa corta e larga come il bulldog. Mai lasciare il cane in macchina neppure con i finestrini aperti perché la temperatura dell'abitacolo aumenta molto in fretta e può davvero mettere a rischio la vita dell'animale. Il colpo di calore è facilmente riconoscibile: la pelle scotta, l'animale barcolla, il respiro va in affanno e si può arrivare alle convulsioni. Il cane va immediatamente spostato all'ombra, bagnato con un panno o con le mani (non immergerlo in acqua) e subito portato dal veterinario.

Scottature. E' possibile proteggere gli animali domestici con apposite creme solari da applicare sulle estremità bianche e sulle punte delle orecchie. Prestare molta attenzione all'asfalto bollente che può provocate scottature alle zampe.

Forasacchi. Si tratta delle spighe secche, nemiche degli animali. Molto piccole e appuntite, si infilano nel pelo e possono perforare la cute, provocando ferite e infezioni anche gravi, o penetrare nel naso e nelle orecchie causando otiti e perforazioni del timpano. Sempre bene spazzolare il pelo e controllarlo al rientro dalle passeggiate e fare attenzione a starnuti continui, scuotimento della testa e altri comportamenti che potrebbero far sospettare la presenza di forasacchi.

Punture di api e vespe. Meglio rivolgersi al veterinario per scongiurare eventuali reazioni allergiche e assicurarsi che il pungiglione non sia penetrato in punti particolarmente delicati come lingua e gola che potrebbero gonfiarsi fino ad ostruire le vie respiratorie.

Sale e sabbia. La sabbia può provocare irritazioni cutanee e oculari molto fastidiose per l'animale, mentre l'ingestione può dare problemi intestinali. Dermatiti e irritazioni possono essere provocate anche dall'acqua di mare che se ingerita in grandi quantità può provocare avvelenamenti da sale riconoscibili da vomito e diarrea, sete consistente, stanchezza e apatia. Una volta asciugato il pelo dopo il bagno, inoltre, resta il sale tra le pieghe cutanee e sotto le zampe, tra i polpastrelli: potrebbero insorgere dermatiti. Bene rivolgersi al veterinario.



