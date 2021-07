01.07.2021 h 12:04 commenti

Il Tullio d'oro assegnato all'attore Francesco Ciampi, premiati anche i sette alunni migliori del Buzzi

La cerimonia si è svolta al Museo del Tessuto, in aperta polemica con il dirigente scolastico Marinelli che ha "sfrattato" gli ex allievi dalla scuola. Moretti: "Spero che sia l'ultima e unica volta che dobbiamo premiare i ragazzi fuori dal loro istituto"

Foto di Piero Giacomelli

Una serata dedicata all'istituto Buzzi, con l'assegnazione delle borse di studio agli alunni che si sono diplomati con il massimo dei voti e il conferimento del Tullio d'Oro a Francesco Ciampi, che però si è celebrata fuori dalla scuola. Una scelta precisa dell' associazione Ex Allievi del Buzzi in polemica con il dirigente scolastico Alessandro Marinelli che da maggio scorso ha dato “lo sfratto” all'associazione. “Sono molto amareggiato – ha spiegato il presidente Giuseppe Moretti – è la prima volta dopo decenni, che non possiamo consegnare agli studenti le borse di studio nell'aula magna. La scuola è il luogo naturale dove fare le premiazioni, i ragazzi lì passano molte ore della loro giornata e noi siamo legati indissolubilmente all'istituto, il nostro obiettivo è coltivare e tenere vivo il rapporto fra i ragazzi e il Buzzi”.

Gli ex allievi ora sono temporaneamente ospitati nella sede di Confindustria Toscana Nord di Prato, hanno avuto anche la disponibilità del Museo del Tessuto e di Prato Futura, ma sperano di poter tornare nella loro sede naturale dove hanno ancora il domicilio legale e parte dell'archivio.

Al di là della polemica con il dirigente scolastico, con cui non sono mai intercorsi buoni rapporti, la serata è stata l'occasione per celebrare due appuntamenti importanti: l'assegnazione delle borse di studio agli studenti che hanno ottenuto la miglior votazione alla maturità e vantano una media alta durante il triennio e il conferimento del Tullio d'oro che è stato assegnato all'attore e responsabile di Manifatture Digitali Francesco Ciampi per “aver contribuito a dare a Prato una notevole visibilità internazionale attraverso quell' energia, lungimiranza e caparbietà tipiche del nostro maestro Tullio Buzzi”. Ciampi ha dedicato il premio a tutti i ragazzi della scuola, in particolare a quelli che sono stati premiati durante la serata.

Sette le borse di studio assegnate ai diplomanti di tutte le specializzazioni, ciascuno del valore di 400 euro, tre in memoria di ex allievi morti: Guido Biancalani che per anni è stato il presidente dell'associazione, Mario Moretti storico professore dell'istituto di viale della Repubblica e Filippo Baldini commercialista morto prematuramente e presenza fissa alla Rivista del Buzzi.

I ragazzi premiati sono: Elena Ghelli 100 e lode specializzazione chimica materiali e biotecnologie, Silviu Leonard Vatamanelu 110 e lode specializzazione in informatica e telecomunicazioni, Marco Drammis 100 specializzazione meccanica e meccatronica energia, Jlan Hao Zhang 100 meccanica meccatronica energia, Samuele Zulfanelli 100 specializzazione meccanica e meccatronica, Marta Batignani 100 sistema moda e Nicola Salvi 100 specializzazione elettronica e elettrotecnica automazione che però ha ottenuto anche una borsa di studio dall'istituto nazionale di fisica nucleare e quindi nono ha potuto ritirare l'assegno per incompatibilità.

