14.06.2023 h 11:07 commenti

Il Toscana Filmmakers Festival va in scena al Castello dell'Imperatore

Sono sei i cortometraggi in concorso nella sezione CortoToscana. Premio cinemaitaliano.info all'Eccellenza Cinematografica a Alessandro Cassigoli e Casy Kauffman

Domani e venerdì, 15 e 16 giugno, al Castello dell'Imperatore (tutte le sere dalle 21.15) è in programma l'ottava edizione del Toscana Filmmakers Festival, manifestazione cinematografica dedicata al cinema toscano organizzata da Cinema Italiano con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Prato e inserito all'interno del cartellone della Prato Estate.

Evento Speciale della manifestazione, nella serata del 16 giugno, l'incontro con Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, che riceveranno il premio cinemaitaliano.info all'Eccellenza Cinematografica. Per l'occasione sarà proiettato il loro documentario "The Things We Keep". Nelle scorse edizioni il premio era stato assegnato a Carlo Verdone, Leonardo Pieraccioni, Francesco Bruni, Duccio Chiarini, Emanuela Mascherini, Luca Calvani, Francesco Fei, Paolo Ruffini, Athina Cenci e Francesco Nuti.

“Sarà un festival sempre più all'insegna dei Filmmakers toscani, con tanti ospiti ed incontri - ha dichiarato il direttore artistico Simone Pinchiorri - Abbiamo deciso di celebrare in questa edizione due giovani autori come Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, che hanno dimostrato negli ultimi anni di essere tra i migliori della nuova generazione italiana”.

Sono sei i cortometraggi finalisti che saranno giudicati da una giuria composta dal regista ed autore Duccio Ricciardelli, dal fixer produttore esecutivo ed organizzatore generale Lino Ruggiero e dal curatore del dipartimento Cinema del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato Luca Barni, La cerimonia di premiazione del Concorso CortoToscana è in programma il 16 giugno dalle 21.15, a inizio serata.

Si rinnova anche in questa edizione il gemellaggio tra il Toscana Filmmakers Festival ed il Glocal Film Festival, organizzato dall' Associazione Piemonte Movie, manifestazione dedicata al cinema piemontese, con la proiezione, come film di chiusura "Angel Incio presenta Nuestro Senor” di Jacopo Ficulle, vincitore del Premio Doc Short Cinemaitaliano.info nell'edizione 2022. Il regista, nato a Orbetello, presenterà il film al pubblico pratese. Direttori artistici della manifestazione sono Francesco Ciampi e Simone Pinchiorri. A condurre le serate il critico e giornalista Federico Berti. L'ingresso alla manifestazione è gratuito fino ad esaurimento posti.