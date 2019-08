05.08.2019 h 12:48 commenti

Il torrente si colora di blu, scoperto sversamento abusivo a Usella

La segnalazione di un cittadino che ha allertato la polizia provinciale. I controlli, insieme ad Arpat, hanno riportato ad una tintoria, gestita da un imprenditore cinese, che scaricava direttamente nell'affluente del Bisenzio. Il titolare è stato denunciato

Il torrente Migliana, a Usella, colorato di blu intenso, un particolare che non è sfuggito ad un passante che, nei giorni scorsi, ha allertato la polizia provinciale. L’intervento congiunto con Arpat ha permesso, in un primo momento, di contenere e circoscrivere il danno e, successivamente, di avviare le indagini per risalire alle cause dell’incidente.

Grazie alle verifiche sui campionamenti dell’acqua si è potuto infatti identificare il tipo di sostanza inquinante, dopodiché, in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti della Polizia provinciale si è risaliti all’autore dell’imbrattamento del torrente: una tintoria gestita da un imprenditore cinese perfettamente in regola e provvista dell’autorizzazione AIA (Autorizzazione di Impatto Ambientale), che però sversava i liquidi nel torrente anziché sottoporli all’iter di smaltimento previsto dalla legge, altamente inquinanti. Il titolare dell’azienda è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Prato.

“Oltre a ringraziare il corpo di polizia provinciale e l’Arpat per questo nuovo intervento congiunto a tutela della salute pubblica– dichiara il presidente della Provincia Francesco Puggelli -, vorrei anche pubblicamente esprimere la mia gratitudine verso quelle persone che, come in questo caso, ci segnalano prontamente eventuali anomalie. L’ambiente è la nostra casa, e ognuno di noi è chiamato a prendersene cura.”



